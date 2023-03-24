Американский боксер рассказал о планах найти в России жену

Кевин Джонсон прежде неоднократно бывал в Москве

Американский боксер Кевин Джонсон рассказал "Известиям", что хочет найти себе в Россию жену.

"Это совсем не первый раз мой в России. Я тут бывал уже несколько раз. В предыдущий раз я приезжал сюда и останавливался у моего друга. Мы искали мне женщину, искали мне жену русскую! Хочу найти себе русскую жену", - сказал он.

Ранее Джонсон говорил, что уже неоднократно бывал в Москве и гулял по российской столице с боксером Александром Поветкиным. Как добавил спортсмен, в России у него много хороших друзей.

Кевин Джонсон - американский боксер-профессионал. На его счету почти 60 боев, в том числе против Тайсона Фьюри, Виталия Кличко, Энди Руиса и Энтони Джошуа.

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