МО сообщило о трех нарушениях режима прекращения огня в Карабахе

Пострадавших нет

Министерство обороны сообщило, что российские миротворцы проводят разбирательство по факту трех нарушений режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

"Зафиксировано три нарушения режима прекращения огня в Мартунинском районе. Пострадавших нет. Силами российского миротворческого контингента проводится разбирательство по данному факту", - приводит сообщение ТАСС.

Как добавили в ведомстве, было проведено патрулирование по трем маршрутам в Мартунинском и Мардакертском районах, а также в Лачинском коридоре.

Российские миротворцы круглосуточно мониторят обстановку и контролируют соблюдение режима прекращения огня на 30 наблюдательных постах, напомнили в Минобороны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"