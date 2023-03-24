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МО сообщило о трех нарушениях режима прекращения огня в Карабахе

21:29
  • пятница
  • 24 марта 2023

Пострадавших нет

Министерство обороны сообщило, что российские миротворцы проводят разбирательство по факту трех нарушений режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

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"Зафиксировано три нарушения режима прекращения огня в Мартунинском районе. Пострадавших нет. Силами российского миротворческого контингента проводится разбирательство по данному факту", - приводит сообщение ТАСС.

Как добавили в ведомстве, было проведено патрулирование по трем маршрутам в Мартунинском и Мардакертском районах, а также в Лачинском коридоре.

Российские миротворцы круглосуточно мониторят обстановку и контролируют соблюдение режима прекращения огня на 30 наблюдательных постах, напомнили в Минобороны.

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