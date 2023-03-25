За сутки в России госпитализировано 1373 больных коронавирусом

Заболели ковидом 12 382 человека

За сутки в России госпитализировано 1 373 больных коронавирусом, всего зафиксировано 12 382 случая заражения. С февраля 2020 года выявлено 22 575 270 человек с COVID-19, умерло 397 046 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 147 человек, зарегистрировано 1 897 новых больных, всего в столице 3 468 497 инфицированных, скончались 48 416 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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