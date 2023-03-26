В России госпитализированы с коронавирусом ещё 778 человек

Заболеваемость снижается

За сутки в России госпитализировано 778 больных коронавирусом, всего зафиксировано 10 940 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 22 586 210 человек с COVID-19, умерло 397 078 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 112 человек, зарегистрировано 1 356 новых больных, всего в столице 3 469 853 инфицированных, скончались 48 422 пациента.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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