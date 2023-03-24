Минобороны: в сирийском Алеппо отразили попытку прорыва боевиков

Погиб один сирийский военнослужащий

Боевики запрещенной в России террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" предприняли попытку прорыва на подконтрольную правительственным войскам территорию в провинции Алеппо.

Как сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов, инцидент произошел в районе населенного пункта Урум-эс-Сугра.

В результате отражения атаки погиб один сирийский военнослужащий, еще шестеро получили ранения.

Правительственные войска уничтожили девять боевиков.

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