ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны показало работу расчётов ПВО в зоне спецоперации

10:09
  • суббота
  • 25 марта 2023

Небо надёжно защищено

Расчёты ПВО в зоне спецоперации обеспечивают надёжный щит от воздушных атак националистов. Минобороны опубликовало кадры совместной работы подразделений Южного военного округа.

Минобороны показало кадры боевой работы САУ "Мста-С"
Минобороны показало кадры боевого вылета вертолетов Ка-52

Во время боевого дежурства операторы зенитных комплексов не позволяют противнику вести разведку, уничтожая его объекты в небе. Среди основных целей "Панциря-С", "Стрелы-10" и "Вербы" - вражеская авиация, беспилотники, а также баллистические и крылатые ракеты.

На счету наших подразделений ПВО - десятки ликвидированных объектов, в том числе украинский штурмовик Су-25, пытавшийся прорваться к нашим позициям на предельно низкой высоте, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.