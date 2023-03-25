Минобороны показало работу расчётов ПВО в зоне спецоперации

Небо надёжно защищено

Расчёты ПВО в зоне спецоперации обеспечивают надёжный щит от воздушных атак националистов. Минобороны опубликовало кадры совместной работы подразделений Южного военного округа.

Во время боевого дежурства операторы зенитных комплексов не позволяют противнику вести разведку, уничтожая его объекты в небе. Среди основных целей "Панциря-С", "Стрелы-10" и "Вербы" - вражеская авиация, беспилотники, а также баллистические и крылатые ракеты.

На счету наших подразделений ПВО - десятки ликвидированных объектов, в том числе украинский штурмовик Су-25, пытавшийся прорваться к нашим позициям на предельно низкой высоте, сообщает "ТВ Центр".

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