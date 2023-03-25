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Названы имена новых героев спецоперации

11:16
  • суббота
  • 25 марта 2023

Отличились сержант Бояндин и лейтенант Забываев

В Минобороны России рассказали о примерах доблести и отваги защитников Донбасса. Гвардии сержант Евгений Бояндин со своим отделением - обнаружил группу украинских диверсантов, двигавшихся в направлении наших войск.

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Заняв выгодные позиции, десантники атаковали врага. Во время боя Евгений прицельными выстрелами уничтожил пулемётный расчёт радикалов. Численное преимущество не помогло националистам - они понесли большие потери и отступили.

Командир танковой роты, лейтенант Владислав Забываев участвовал в освобождении одного из населённых пунктов. Он своей бронемашиной прикрыл наших мотострелков от удара противника, а затем ответным огнём уничтожил вражеский танк и миномётный расчёт националистов, сообщат "ТВ Центр".

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