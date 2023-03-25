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Байден перепутал Канаду с Китаем

10:13
  • суббота
  • 25 марта 2023

Президент США часто заговаривается

Джо Байден во время официального визита в Оттаву очередной оговоркой едва не сорвал своё выступление в парламенте. Президент США перепутал Канаду с Китаем, когда говорил о проблемах с мигрантами из Латинской Америки.

Байден перепутал Камбоджу с Колумбией
Байден перепутал Швецию со Швейцарией

Собравшиеся обратили внимание на то, что речь главы Белого дома в принципе была довольно бессвязной. Тем не менее, проведя ряд встреч, в том числе с премьером Канады, Байден убеждал всех - внешнеполитические успехи Вашингтона намного значительнее, чем у Москвы, а сотрудничество России с Китаем значительно преувеличено. США выстраивают альянсы с другими странами активнее, чем Москва и Пекин, заверил президент.

Однако на итоговой пресс-конференции журналистов больше интересовала не внешняя политика Соединённых Штатов, а внутренние проблемы. Например, недавнее банкротство одного из крупнейших банков страны, сообщает "ТВ Центр".

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