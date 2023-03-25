В США взорвалась кондитерская фабрика

Есть погибшие и пострадавшие

В США, по меньшей мере, два человека погибли, восемь госпитализированы, еще девять пропали без вести в результате взрыва на кондитерской фабрике. ЧП произошло в штате Пенсильвания.

На кадрах с камеры наблюдения видно, как после взрыва одно из зданий частично обрушилось, начался пожар. На месте происшествия работают спасатели. Из-под завалов удалось извлечь одного пострадавшего.

Однако внутри горящего здания по-прежнему могут находиться люди. Предположительно, причиной взрыва стала утечка газа, сообщает "ТВ Центр".

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