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В США взорвалась кондитерская фабрика

11:26
  • суббота
  • 25 марта 2023

Есть погибшие и пострадавшие

В США, по меньшей мере, два человека погибли, восемь госпитализированы, еще девять пропали без вести в результате взрыва на кондитерской фабрике. ЧП произошло в штате Пенсильвания.

На кадрах с камеры наблюдения видно, как после взрыва одно из зданий частично обрушилось, начался пожар. На месте происшествия работают спасатели. Из-под завалов удалось извлечь одного пострадавшего.

Однако внутри горящего здания по-прежнему могут находиться люди. Предположительно, причиной взрыва стала утечка газа, сообщает "ТВ Центр".

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