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В Москве можно будет увидеть северное сияние

11:00
  • суббота
  • 25 марта 2023

На Солнце произошла мощная вспышка

Солнечный ветер принёс на Землю мощную бурю, одну из самых крупных за последние несколько лет. Степень возмущенности магнитного поля нашей планеты поднялась до G3 по шкале из пяти показателей. Такой уровень помимо серьёзных помех в связи, создаёт проблемы в работе энергетических систем, а также влияет на самочувствие людей, сообщает "ТВ Центр".

Жители Петербурга увидели северное сияние
Большая редкость: жители Урала увидели полярное сияние

В течение месяца ученые фиксировали на Солнце десятки вспышек разной мощности и продолжительности, часть из них сопровождалась выбросами в сторону Земли.

Как отмечают специалисты, при такой космической погоде можно наблюдать полярное сияние. В этот раз увидеть его можно будет увидеть в средних широтах, в том числе и в столичном регионе.

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