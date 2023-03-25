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Собянин поздравил работников культуры с праздником

10:31
  • суббота
  • 25 марта 2023

Он отмечается 25 марта

Сфера культуры восстановилась после пандемии и очень востребована среди москвичей. Об этом рассказал в своём блоге Сергей Собянин. Мэр поздравил представителей творческой среды с профессиональным праздником.

Собянин поздравил работников ЖКХ с праздником
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В прошлом году городские музеи посетили свыше шестнадцати с половиной миллионов человек. В парках прошло около 15-ти тысяч фестивалей и мероприятий. Мастера культуры оказали огромную поддержку участникам спецоперации и жителям новых регионов.

Было дано более 150-ти представлений и концертов. Артисты выступали перед ранеными в госпиталях и выезжали в расположения боевых частей. Мэр отметил, что труд работников культуры очень нужен москвичам, каждый день они делают наш мир лучше, сообщает "ТВ Центр".

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