Собянин рассказал об уникальности станций БКЛ

Они стали достопримечательностями Москвы

Каждая станция на Большой кольцевой линии метро – уникальная. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что новые станции БКЛ стали московскими достопримечательностями. Кроме того, они помогают быстрее доехать до уже существующих знаковых и любимых горожанами мест: усадьбы Воронцово, дворца на Яузе, храмов, парков и музеев-заповедников.

Большая кольцевая линия была полностью открыта для движения поездов 1 марта 2023 года. Она является самой длинной в мире среди метроколец, её протяжённость – 70 километров.

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