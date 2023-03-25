Собянин рассказал об уникальности станций БКЛ

Они стали достопримечательностями Москвы
Каждая станция на Большой кольцевой линии метро – уникальная. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.
Мэр отметил, что новые станции БКЛ стали московскими достопримечательностями. Кроме того, они помогают быстрее доехать до уже существующих знаковых и любимых горожанами мест: усадьбы Воронцово, дворца на Яузе, храмов, парков и музеев-заповедников.
Большая кольцевая линия была полностью открыта для движения поездов 1 марта 2023 года. Она является самой длинной в мире среди метроколец, её протяжённость – 70 километров.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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