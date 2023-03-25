Российские войска прорываются на запад Марьинки

Наступление продолжается

Российские войска прорываются в западные районы Марьинки. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, в городе остался лишь один участок, подконтрольный украинским неонацистам. В оперативное окружение берут Авдеевку. Штурмовые группы перекрывают пути снабжения. ВСУ, тем временем, начали перебрасывать резервы, в том числе группировки, которые прошли обучение в Европе.

В окрестностях Артёмовска – ожесточенные бои. Российские подразделения прорываются к пригородным посёлкам Богдановке, Ивановскому и Хромово. Сегодня их освобождение с тактической точки зрения имеет даже большее значение, чем зачистка промзоны или центральной части города. Как только штурмовые отряды захватят любой из трёх населённых пунктов, окружение Артёмовска будет полностью завершено, сообщает "ТВ Центр".

На полигоне в тылу ситуация, как на передовой: дым, гремят взрывы, бронетехника выдвигается на позиции. Это проходят усиленную подготовку экипажи зенитно-ракетных комплексов "Стрела" и "Верба". Акцент на средствах ПВО сегодня особый. ВСУ на днях получили несколько боевых самолётов, их передала Словакия. А НАТО обещает предоставить ударные беспилотники и ракеты класса "воздух - воздух". Поэтому от того, насколько умело десантники смогут уничтожать такие цели, зависит безопасность всех подразделений.

В перерывах между тренировками и боями у военных есть возможность пообщаться с близкими. Сегодня впервые за долгие месяцы командировки по телемосту на связь выходят Уфа и Екатеринбург. По ту сторону монитора - жены, дети, отцы, братья и конечно мамы.

Впрочем, совсем скоро военные увидят близких не по телемосту, а, дома. В подразделениях уже составлен график отпусков. И хотя не долго, но сержанты и офицеры смогут побыть с семьями.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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