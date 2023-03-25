Протесты во Франции разгораются с новой силой

В Париже парализовано движение транспорта

Сотни сгоревших автомобилей, разбитые витрины магазинов и тонны мусора на улицах крупнейших городов Франции. Протесты и забастовки против изменения пенсионного законодательства вновь переросли в столкновения с полицией. Сдерживать натиск манифестантов становится всё сложнее. Ранены уже более четырёхсот жандармов.

На этом фоне властям приходится менять политические планы. Отменён визит короля Британии Карла III. А в сети открыто высмеивают Эммануэля Макрона за сомнительные решения.

Футбольный матч Франция - Нидерланды принял неожиданный поворот. Во втором тайме трибуны взорвались с требованием об отставке президента Франции Эммануэля Макрона. На таком подъёме эмоций футболисты не подвели и закончили матч с победным счетом 4:0, сообщает "ТВ Центр".

Разгораются страсти и в соцсетях. Роскошные часы за 80 тысяч евро, которые Макрон снял во время интервью о пенсионной реформе, окончательно разъярили французов. Всё чаще в адрес действующего президента Франции сыпятся обвинения в высокомерии и попирании общественных интересов.

Тем временем демонстранты в Париже парализовали инфраструктуру. Транспорт работает с перебоями. На улицах баррикады. Не удивительно, что в таких условиях принимать короля Великобритании и его супругу Камиллу не стоит, посчитал Макрон.

Обстановка в Париже, и правда, удручающая - кругом мусор и грязь. В соцсетях уже даже шутят: французы знают толк в ароматах. Происходящим во Франции спустя месяц с начала забастовок обеспокоились в Совете Европы по правам человека. Там заявили, что обеспокоены чрезмерным применением силы.

Неспокойно и в Польше. Там шахтёры принесли к представительству Еврокомиссии в Варшаве гроб с портретами Урсулы фон дер Ляйен и экоактивистки Греты Тунберг. Горняки таким образом показали своё отношение к директиве ЕС о сокращении выбросов метана. По их мнению, борьба за экологию приведёт к банкротству угольной отрасли.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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