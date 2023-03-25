На Западе заканчиваются запасы оружия после помощи Украине

А Киев просит увеличить поставки

Бездумная накачка Украины вооружением серьёзно ударила по обороноспособности западных стран. В США подсчитали, что только за первые десять месяцев конфликта Киев получил так много ракет "Стингер", что для восполнения запасов Вашингтону потребуется 13 лет при производстве на пределе мощностей. Не меньше десятилетия уйдет на компенсацию оскудевшего арсенала британской армии, сообщает "ТВ Центр".

Тем временем в Сербии вспоминают жертв бомбардировок НАТО. Концерт, под лозунгом "Простим, если сможем, а забудем - если нас не станет" начинается ровно в восемь вечера, во столько 24 года назад прозвучали первые ракетные удары по Югославии.

Всего за время той страшной операции было сброшено более 20 тысяч тонн взрывчатки. Некоторые боеприпасы содержали обедненный уран. Именно он продолжает убивать жителей Сербии и сегодня - такой отложенный эффект. Тысячи людей ежегодно заболевают раком, тысячи умирают.

Впрочем, посол США, извинившийся перед сербским народом и попросивший найти в себе силы, чтобы всё-таки забыть ту страшную трагедию, ничего не написал, о том, что эта трагедия может снова случиться, если Британия всё-таки поставит эти боеприпасы на Украину.

Владимир Зеленский угрожает коллективному Западу: мол, никакого контрнаступление не будет, если спонсоры не ускорят поставки своей техники. А что китайский мирный план? Президент Бразилии Лула да Сильва хочет предложить создание мирного клуба с участием Пекина для разрешения украинского конфликта.

После визита Си Цзиньпина в Москву китайский лидер так и не связался с американским президентом, хотя администрация Белого дома усердно старалась это организовать.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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