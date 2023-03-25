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Медведев призвал изменить правила выдачи Fan ID

11:53
  • суббота
  • 25 марта 2023

Появилось много нареканий

Дмитрий Медведев призвал изменить правила выдачи Fan ID.  Зампред Совбеза отметил, что карты болельщика вызывают много нареканий.

Все стадионы РПЛ прошли проверку для Fan ID
В 2022 году у российских болельщиков появится Fan ID

В качестве примера политик привёл недавний случай в Екатеринбурге. Там на стадион не пустили семью с семимесячным ребёнком, у которого не было Fan ID.

"Ну слушайте, это же издевательство. Нужно как минимум корректировать правила тогда", - сказал Медведев в интервью российским СМИ.

Он также напомнил, что во время Чемпионата мира в 2018 году речь шла об обеспечении глобальной безопасности, а сейчас правила получения удостоверения болельщика приобретают совершенно абсурдные формы, передаёт РИА Новости.

С 1 декабря 2022 года Fan ID введён на всех стадионах чемпионата России по футболу. В связи с этим посещаемость игр резко упала.

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