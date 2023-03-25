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Собянин рассказал о развитии севера Москвы

13:47
  • суббота
  • 25 марта 2023

Улучшилась транспортная доступность

О развитии пяти районов на севере Москвы - Головинского, Войковского, Левобережного, Коптево и Ховрино - рассказал в своём блоге Сергей Собянин. В них проживает более 420 тысяч человек.

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Мэр отметил, что на севере столицы серьёзно улучшилась транспортная доступность благодаря реализации важных дорожных проектов. Например, была реконструирована развязку МКАДа с Ленинградским шоссе и введена в эксплуатацию Северо-Западная хорда.

За последние годы существенно преобразилась и социальная инфраструктура районов, также там была создана качественная городская среда.  В частности, был отреставрирован Северный речной вокзал и набережная Канала имени Москвы, а также приведены в порядок любимые горожанами парки. Ещё на севере Москвы были построены три новые поликлиники и около тридцати школ и детских садов, отметил мэр.

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