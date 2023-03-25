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Футбольный турнир "Под флагом добра" стартовал в Москве

15:05
  • суббота
  • 25 марта 2023

В нём участвуют 15 команд из разных стран мира

Сегодня в столице проходит Международный детский инклюзивный турнир по мини-футболу "Под флагом добра", приуроченный к празднованию столетия московского спорта.

В нём участвуют 15 команд из разных стран. Всего - более 150-ти игроков, в том числе дети с ограниченными возможностями и находящиеся в трудной жизненной ситуации, сообщает "ТВ Центр".

Мероприятие началось с концертной программы и разминки, после чего состоялись групповые этапы соревнований двух возрастных групп. Сейчас проходят финальные турниры. Кроме того, звёздные гости и известные спортсмены подготовили для ребят эстафеты, конкурсы и мастер-классы.

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Футбольный турнир "Под флагом добра"
Футбольный турнир "Под флагом добра"
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