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Машинист поезда разогнал оленей палкой (видео)

17:02
  • суббота
  • 25 марта 2023

Животные вышли на рельсы

На пути пассажирского поезда в Якутии оказалось небольшое стадо северных оленей. Машинист вовремя замедлил состав и начал сигналить.

Однако, парнокопытные невозмутимо продолжили свой променад. В конце концов, когда животные остановились перед мостом, терпение машиниста лопнуло и в ход пошёл проверенный способ.

Мужчина припугнул неуступчивых животных палкой. Действенный метод возымел эффект, и олени быстро ретировались. Во время инцидента ни одно животное не пострадало, сообщает "ТВ Центр".

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