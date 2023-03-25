Машинист поезда разогнал оленей палкой (видео)

Животные вышли на рельсы

На пути пассажирского поезда в Якутии оказалось небольшое стадо северных оленей. Машинист вовремя замедлил состав и начал сигналить.

Однако, парнокопытные невозмутимо продолжили свой променад. В конце концов, когда животные остановились перед мостом, терпение машиниста лопнуло и в ход пошёл проверенный способ.

Мужчина припугнул неуступчивых животных палкой. Действенный метод возымел эффект, и олени быстро ретировались. Во время инцидента ни одно животное не пострадало, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"