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Зеленский пожаловался на нехватку оружия и боеприпасов

14:39
  • суббота
  • 25 марта 2023

Контрнаступление Киева откладывается

Владимир Зеленский признал невозможность начать наступление из-за нехватки оружия и боеприпасов. Президент Украины назвал обстановку на востоке страны тяжёлой и снова попросил у Запада оружие.

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В интервью японской газете Yomiuri Shimbun Зеленский также высказался о перспективах мирных переговоров с Россией. По его словам, почвы для диалога сейчас нет. Президент Украины также скептически отнёсся к предложениям Китая по урегулированию конфликта.

После начала спецоперации Россия и Украина провели несколько очных и дистанционных раундов переговоров. Но затем Киев отказался от диалога. Невозможность переговоров с Москвой была зафиксирована в специальном указе Владимира Зеленского.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

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