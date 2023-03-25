Собянин рассказал о реконструкции ВДНХ

Выставка преображается

Возрождение павильона "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ завершится в этом году, сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что здание было построено 1937 году, а потом дважды реконструировалось. Позже фасады были закрыты, часть богатого декора демонтирована. Сейчас специалисты по архивным фотографиям и данным возвращают павильону его исторический облик 1954 года, когда он назывался "Поволжье".

В процессе реставрации будет восстановлено декоративное покрытие, фонтаны-каскады, терразитовая отделка фасада и живописные полотна на потолках. На свои прежние места вернутся 32 люстры из бронзы. После окончания всех работ в павильоне разместится Олимпийский музей России.

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