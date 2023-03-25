Российские военные сбили за сутки 11 дронов ВСУ

Об этом сообщили в Минобороны

В зоне спецоперации силами ПВО за сутки уничтожены 11 украинских беспилотников. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также наши военные перехватили шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и одну противорадиолокационную ракету HARM.

На Херсонском направлении уничтожено до 35-ти украинских военнослужащих, десять автомобилей и гаубица "Гвоздика".

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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