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Российские военные сбили за сутки 11 дронов ВСУ

16:29
  • суббота
  • 25 марта 2023

Об этом сообщили в Минобороны

В зоне спецоперации силами ПВО за сутки уничтожены 11 украинских беспилотников. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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Также наши военные перехватили шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и одну противорадиолокационную ракету HARM.

На Херсонском направлении уничтожено до 35-ти украинских военнослужащих, десять автомобилей и гаубица "Гвоздика".

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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