Эрдоган поблагодарил Путина за продление зерновой сделки

Президенты поговорили по телефону

Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента России за его позитивное отношение к продлению Черноморской зерновой инициативы. Лидеры двух стран обсудили ситуацию на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы Турции.

Эрдоган также указал на важность достижения дипломатическим путём скорейшего прекращения боевых действий на Украине и заявил, что страны могут предпринять новые шаги на основе экономического сотрудничества, о котором главы государств договорились во время визита президента Турции в Сочи.

Факт разговора Путина и Эрдогана подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Зерновая сделка была заключена Россией, Турцией, Украиной и ООН 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю из трёх портов, включая Одессу.

18 марта сроком на 60 дней сделка была продлена. Москва предупредила, что в случае неисполнения её положений о поставках российских удобрений на мировые рынки, она может пересмотреть свою позицию.

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