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Эрдоган поблагодарил Путина за продление зерновой сделки

15:27
  • суббота
  • 25 марта 2023

Президенты поговорили по телефону

Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента России за его позитивное отношение к продлению Черноморской зерновой инициативы. Лидеры двух стран обсудили ситуацию на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы Турции.

МИД сообщил о продлении "зерновой сделки" на 60 дней
Путин высказался о судьбе зерновой сделки

Эрдоган также указал на важность достижения дипломатическим путём скорейшего прекращения боевых действий на Украине и заявил, что страны могут предпринять новые шаги на основе экономического сотрудничества, о котором главы государств договорились во время визита президента Турции в Сочи.

Факт разговора Путина и Эрдогана подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Зерновая сделка была заключена Россией, Турцией, Украиной и ООН 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю из трёх портов, включая Одессу.

18 марта сроком на 60 дней сделка была продлена. Москва предупредила, что в случае неисполнения её положений о поставках российских удобрений на мировые рынки, она может пересмотреть свою позицию.

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