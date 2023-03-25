Собянин рассказал о работе Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы

Предприниматели получили 280 миллиардов рублей

При поддержке московских властей предприниматели получили в банках около 280 миллиардов рублей. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что выполнить условия банков могут не все бизнесмены: иногда у них не хватает своих активов для залога. Специально для поддержки компаний в столице работает Фонд содействия кредитованию малого бизнеса.

Он уже предоставил 16 тысяч поручительств на 137 миллиардов рублей. Только в 2022 году банками под поручительства Фонда выдано почти 50 миллиардов.

Чтобы получить информацию о господдержке, нужно обратиться в Консультационный центр Фонда. В нём расскажут про схему финансирования, льготные программы и банковские предложения для бизнеса, пояснил Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"