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Собянин рассказал о работе Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы

16:07
  • суббота
  • 25 марта 2023

Предприниматели получили 280 миллиардов рублей

При поддержке московских властей предприниматели получили в банках около 280 миллиардов рублей. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что выполнить условия банков могут не все бизнесмены: иногда у них не хватает своих активов для залога. Специально для поддержки компаний в столице работает Фонд содействия кредитованию малого бизнеса.

Он уже предоставил 16 тысяч поручительств на 137 миллиардов рублей. Только в 2022 году банками под поручительства Фонда выдано почти 50 миллиардов.

Чтобы получить информацию о господдержке, нужно обратиться в Консультационный центр Фонда. В нём расскажут про схему финансирования, льготные программы и банковские предложения для бизнеса, пояснил Собянин.

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