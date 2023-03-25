Медведев предложил скачивать игры и фильмы у пиратов

С ним согласился Дмитрий Песков

Дмитрий Медведев дал добро россиянам на скачивание западного контента в Сети у пиратов. Зампред Совета безопасности заявил об этом в интервью российским СМИ.

"Знаете что? Ищите правильных пиратов и скачивайте у них", - сказал политик. Он признал, что раньше отрицательно относился к идее пиратства как юрист, но сейчас изменил свою точку зрения, основываясь на правиле "что хотели, то и получили".

Вот если они ушли от нас, всякие "Нетфликсы" там и прочие, значит будем это все скачивать, будем пользоваться бесплатно.

Идею Медведева поддержал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Мы же имеем дело с пиратами - те, кто нас ограбил, те, кто захватил наши активы, украл наши активы. Фраза "пиратский контент" уже под другим соусом должна восприниматься", - цитирует представителя Кремля Telegram-канал SHOT.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса крупнейшие голливудские студии и западные онлайн-платформы ушли с российского рынка. Контракты на выпуск книг с российскими издательствами перестали заключать некоторые писатели. В их числе - Стивен Кинг и Джоан Роулинг.

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