ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведев предложил скачивать игры и фильмы у пиратов

17:34
  • суббота
  • 25 марта 2023

С ним согласился Дмитрий Песков

Дмитрий Медведев дал добро россиянам на скачивание западного контента в Сети у пиратов. Зампред Совета безопасности заявил об этом в интервью российским СМИ.

Медведев призвал изменить правила выдачи Fan ID
Медведев заявил о приближении ядерного апокалипсиса

"Знаете что? Ищите правильных пиратов и скачивайте у них", - сказал политик. Он признал, что раньше отрицательно относился к идее пиратства как юрист, но сейчас изменил свою точку зрения, основываясь на правиле "что хотели, то и получили".

Вот если они ушли от нас, всякие "Нетфликсы" там и прочие, значит будем это все скачивать, будем пользоваться бесплатно.

Идею Медведева поддержал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Мы же имеем дело с пиратами - те, кто нас ограбил, те, кто захватил наши активы, украл наши активы. Фраза "пиратский контент" уже под другим соусом должна восприниматься", - цитирует представителя Кремля Telegram-канал SHOT.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса крупнейшие голливудские студии и западные онлайн-платформы ушли с российского рынка. Контракты на выпуск книг с российскими издательствами перестали заключать некоторые писатели. В их числе - Стивен Кинг и Джоан Роулинг.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.