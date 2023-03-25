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3 миллиона пассажиров планируется перевезти в Крым в сезон отпусков

18:26
  • суббота
  • 25 марта 2023

Об этом сообщил министр транспорта России

Три миллиона пассажиров планируется перевезти в Крым с 1 мая по 30 сентября. Об этом на встрече с Владимиром Путиным в Кремле сообщил министр транспорта Виталий Савельев. По его словам, количество поездов до Крыма в предстоящем туристическом сезоне будет увеличено до 22, также планируется привлечь 400 дополнительных вагонов, сообщает РИА Новости
Железнодорожную часть Крымского моста полностью запустят к лету

Помимо этого, предстоящим летом российские авиалинии планируют расширение маршрутной сети. Будет активно работать и водный транспорт: в этом сезоне он планирует перевезти 9,5 миллиона пассажиров.

Глава Минтранса сообщил президенту о стопроцентном досмотре транспорта, выезжающего на Крымский мост. Движение по нему идёт в нормальном режиме. Савельев пообещал, что к летнему сезону и периоду отпусков будет увеличено количество персонала, в том числе обеспечивающего охрану.

В результате теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года, устроенного украинскими спецслужбами, произошло обрушение двух пролётов правой ветки автодорожной части. Строители оперативно приступили к восстановлению.

Уже на следующий день после взрыва запустили автомобильное движение по левой, уцелевшей ветке моста. Демонтаж повреждённых элементов завершили за три недели. 23 февраля 2023 года полностью восстановлено движение на автомобильной части моста.

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