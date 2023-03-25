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Мэр Краснодара назвал причину отмены концерта Ани Лорак

18:54
  • суббота
  • 25 марта 2023

Выступление певицы было намечено на 27 марта

Концерт Ани Лорак в Краснодаре отменён из-за её позиции по спецоперации. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов. Выступление певицы должно было пройти 27 марта.

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"Хочу поделиться и своим мнением относительно неизбежной отмены концерта певицы Ани Лорак в Краснодаре. Мы - жители против того, чтобы в нашем городе "устраивали шоу" люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти, воюющей против нас. Ни один предприниматель, актёр, певец или певица, которые имеют такую позицию относительно СВО, не будут здесь зарабатывать", - написал у себя в Telegram-канале Наумов.

Украинская певица Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек) последний раз выступала в России в декабре 2022 года. Она исполнила вокальную партию в шоу Татьяны Навки "История любви Шахерезады" в Москве.

Недавно Лорак разместила на своем англоязычном сайте сбор средств для соотечественников на Украине.

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