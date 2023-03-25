В Европе признались в усталости от антироссийских санкций

Эта тема постепенно уходит из повестки дня

Евросоюз устал от введения антироссийских санкций. Такое признание в интервью радио RMF сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Сегодня намного меньше желания, аппетита на очередные санкции. Думаю, имеет место усталость", - сказал политик.

По его словам, Варшава постоянно указывает Евросоюзу на пути обхода санкций и выступает инициатором новых пакетов. Пока тема санкций ушла из повестки дня в Брюсселе, но Моравецкий выразил надежду на то, что в ближайшее время она снова будет преобладать на переговорах членов ЕС.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. Власти призвали граждан экономить электроэнергию. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.

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