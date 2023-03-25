Жителей Подмосковья предупредили о высоком паводке

Вода может затопить участки дорог

В этом сезоне на реках Подмосковья будет наблюдаться высокое половодье. Об этом в своём Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик предупредил, что в Москве выпало 42 миллиметра осадков, что составляет 108% от положенного по климату за месяц. По его прогнозу, с 25 по 28 марта увеличится интенсивность подъёма уровня воды, что приведет к формированию на малых и средних реках Московской области резкого подъёма воды.

В ближайшие дни вода может подняться на один-два метра. Она может затопить некапитальные сооружения и участки автодорог. Коммунальные службы уже заявили о готовности к ликвидации возможных подтоплений.

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