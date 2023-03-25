Путин: Россия разместит ядерное оружие в Белоруссии

Об этом давно просил Александр Лукашенко

Москва и Минск договорились, что, не нарушая обязательств по ДСНВ, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине снарядом с обеднённым ураном.

Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы СМИ. Трансляция велась телеканалом "Россия 24".

Путин подчеркнул, что Россия не передаёт Белоруссии своё тактическое ядерное оружие, но размещает его там и обучает военных, как это делают США в Европе.

Президент России напомнил, что его белорусский коллега давно ставил вопрос о размещении в Белоруссии российского тактического ядерного оружия. В связи с этим 1 июля в Белоруссии заканчивается строительство хранилища для такого вида вооружений.

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