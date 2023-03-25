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Путин: Россия разместит ядерное оружие в Белоруссии

20:32
  • суббота
  • 25 марта 2023

Об этом давно просил Александр Лукашенко

Москва и Минск договорились, что, не нарушая обязательств по ДСНВ, разместят тактическое ядерное  оружие в Белоруссии. Поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине снарядом с обеднённым ураном.
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Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы СМИ. Трансляция велась телеканалом "Россия 24".

Путин подчеркнул, что Россия не передаёт Белоруссии своё тактическое ядерное оружие, но размещает его там и обучает военных, как это делают США в Европе.

Президент России напомнил, что его белорусский коллега давно ставил вопрос о размещении в Белоруссии российского тактического ядерного оружия. В связи с этим 1 июля в Белоруссии заканчивается строительство хранилища для такого вида вооружений.

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