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Минобороны показало боевую работу гаубиц "Гиацинт-Б"

10:32
  • воскресенье
  • 26 марта 2023

Они бьют точно в цель

Расчёты буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б" уничтожают бронетехнику и живую силу радикалов. Минобороны показало боевую работу артиллеристов Западного военного округа.

При помощи снарядов калибром 152 миллиметра бойцы способны поразить вражеские объекты на расстоянии до 30 километров. Разведку ведут беспилотники, они же фиксируют ликвидацию противника.

Выпустив снаряды, артиллеристы оперативно покидают позиции и укрываются в блиндажах, чтобы избежать возможных ударов со стороны националистов, сообщает "ТВ Центр".

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