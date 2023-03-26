ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Представлены новые герои спецоперации по защите Донбасса

10:00
  • воскресенье
  • 26 марта 2023

Мужество проявили сержант Прокопенко и младший сержант Левчук

В Минобороны рассказали о примерах отваги и стойкости российских военных, которые защищают Донбасс. Гвардии сержант Артём Прокопенко обнаружил замаскированный миномётный расчёт и хорошо вооружённую группу радикалов.  Артём оперативно передал координаты противника нашим артиллеристам.

На Западе заканчиваются запасы оружия после помощи Украине
В ООН заявили о случаях расправы над российскими военными на Украине

Точными ударами уничтожены бронетехника и живая сила националистов. В обороне боевиков появилась брешь, что позволило российским подразделениям перейти в наступление и освободить населённый пункт, сообщает "ТВ Центр".

Младший сержант Евгений Левчук в составе расчёта САУ "Мста-С" во время атаки неонацистов поддерживал огнём позиции наших мотострелков. Несмотря на постоянные вражеские обстрелы он ликвидировал четыре орудия Д-30 и большое количество пехоты противника. За проявленный героизм и самоотверженность Евгений награждён медалью "Суворова".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Российские войска
Российские войска
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.