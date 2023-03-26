Представлены новые герои спецоперации по защите Донбасса

Мужество проявили сержант Прокопенко и младший сержант Левчук

В Минобороны рассказали о примерах отваги и стойкости российских военных, которые защищают Донбасс. Гвардии сержант Артём Прокопенко обнаружил замаскированный миномётный расчёт и хорошо вооружённую группу радикалов. Артём оперативно передал координаты противника нашим артиллеристам.

Точными ударами уничтожены бронетехника и живая сила националистов. В обороне боевиков появилась брешь, что позволило российским подразделениям перейти в наступление и освободить населённый пункт, сообщает "ТВ Центр".

Младший сержант Евгений Левчук в составе расчёта САУ "Мста-С" во время атаки неонацистов поддерживал огнём позиции наших мотострелков. Несмотря на постоянные вражеские обстрелы он ликвидировал четыре орудия Д-30 и большое количество пехоты противника. За проявленный героизм и самоотверженность Евгений награждён медалью "Суворова".

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