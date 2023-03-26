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Участникам спецоперации вручили ордена и медали

11:16
  • воскресенье
  • 26 марта 2023

Отмечены мужество и профессионализм военных

Очередные высокие государственные и ведомственные награды получили особо отличившиеся участники спецоперации. Медали ордена "За заслуги перед Отечеством I и II степени с мечами", медали "Суворова", "За отвагу", "Участнику СВО", "За усердие при выполнении задач РХБ защиты" вручил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.

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Он отметил мужество и профессионализм наших бойцов. Особое внимание уделено военнослужащим расчётов тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк", сообщает "ТВ Центр".

А недалеко от линии соприкосновения награды медикам вручили представители командования Центрального военного округа. Ведомственные медали "За спасение погибавшего", "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть" получили женщины-военнослужащие. Во время торжественной церемонии каждой был вручен букет цветов. 

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