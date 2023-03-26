Протесты против судебной реформы в Израиле вспыхнули с новой силой

На улицы вышли 600 тысяч человек

Израиль захлестнули масштабные протесты. По некоторым оценкам, участие в общенациональных митингах накануне приняли более 600 тысяч человек, сообщает "ТВ Центр".

Манифестанты перекрыли одну из главных автомагистралей Тель-Авива. Для разгона толпы полицейские применили водомёты, на место прибыл наряд конной полиции. Задержаны около 50 человек.

Организаторы протестов анонсировали "неделю паралича", заявив о широкомасштабных акциях по всей стране. Израильтяне уже третий месяц выступают против судебной реформы, которую проводит правительство Биньямина Нетаньяху.

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