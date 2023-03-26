ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Разрушительный торнадо пронёсся по трём американским штатам

11:48
  • воскресенье
  • 26 марта 2023

Погибли более 20 человек

Разрушительный торнадо на юге США унёс жизни, по меньше мере, 26 человек, ещё несколько десятков пострадали. Основной удар пришёлся на штат Миссисипи, сообщает "ТВ Центр".

Тысячи людей остались без крыши над головой. Ветер срывал кровлю, валил деревья и рвал линии электропередачи. Город Роллинг Форк практически стёрт с лица земли - уничтожены целые жилые кварталы.

Под ударами стихии оказались также Алабама и Калифорния. По данным метеослужбы, скорость ветра в эпицентре превышала 270 километров в час. Это сильнейший в США торнадо за последние 40 лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Торнадо в США
Торнадо в США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.