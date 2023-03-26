Разрушительный торнадо пронёсся по трём американским штатам

Погибли более 20 человек

Разрушительный торнадо на юге США унёс жизни, по меньше мере, 26 человек, ещё несколько десятков пострадали. Основной удар пришёлся на штат Миссисипи, сообщает "ТВ Центр".

Тысячи людей остались без крыши над головой. Ветер срывал кровлю, валил деревья и рвал линии электропередачи. Город Роллинг Форк практически стёрт с лица земли - уничтожены целые жилые кварталы.

Под ударами стихии оказались также Алабама и Калифорния. По данным метеослужбы, скорость ветра в эпицентре превышала 270 километров в час. Это сильнейший в США торнадо за последние 40 лет.

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