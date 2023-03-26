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Фёдор Конюхов побил два мировых рекорда

10:43
  • воскресенье
  • 26 марта 2023

Он пролетел на воздушном шаре более 2,5 тысячи километров

Российский путешественник Фёдор Конюхов и глава Федерации воздухоплавательного спорта Иван Меняйло побили два мировых рекорда.

Несколько часов назад их экспедиция, стартовавшая в Мурманской области, завершилась в Хатанге Красноярского края. Воздушный шар пролетел более двух с половиной тысяч километров, и прежнее достижение японцев по дальности передвижения на аэростате не устояло.

Пал и рекорд по длительности беспосадочного перелёта. Более того, выполнен самый продолжительный в истории воздухоплавания полёт на шаре за Полярным кругом. Теперь оба путешественника принимают поздравления, сообщает "ТВ Центр".

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Путешественник Федор Конюхов
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