Фёдор Конюхов побил два мировых рекорда

Он пролетел на воздушном шаре более 2,5 тысячи километров

Российский путешественник Фёдор Конюхов и глава Федерации воздухоплавательного спорта Иван Меняйло побили два мировых рекорда.

Несколько часов назад их экспедиция, стартовавшая в Мурманской области, завершилась в Хатанге Красноярского края. Воздушный шар пролетел более двух с половиной тысяч километров, и прежнее достижение японцев по дальности передвижения на аэростате не устояло.

Пал и рекорд по длительности беспосадочного перелёта. Более того, выполнен самый продолжительный в истории воздухоплавания полёт на шаре за Полярным кругом. Теперь оба путешественника принимают поздравления, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"