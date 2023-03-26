Собянин рассказал о внедрении инноваций в Москве

Проект "Городские запросы" связал столичные ведомства и технологические компании
Более ста инновационных продуктов внедрили за год благодаря московским программам и сервисам. Об этом рассказал на своей странице "ВКонтакте" мэр Сергей Собянин.
Так проект "Городские запросы" связывает столичные ведомства и технологические компании. Город оставляет заявки, а организации предлагают под них свои разработки.
А, например, в "Программе пилотного тестирования инновационных решений" можно найти свыше двухсот площадок для испытания новых продуктов. Они используются в медицинской и строительной отраслях, ЖКХ и других, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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