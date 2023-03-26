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Путин: Россия не создаёт с Китаем военного союза

11:00
  • воскресенье
  • 26 марта 2023

И никому не угрожает

Россия не создаёт военного союза с Китаем и не угрожает никаким странам. Об этом в интервью журналисту ВГТРК заявил президент Владимир Путин. Трансляцию вёл телеканал "Россия 24".
Путин: Россия разместит ядерное оружие в Белоруссии

Глава государства отметил, что Москва и Пекин сотрудничают в сфере военно-технического взаимодействия. "Мы не скрываем. Там всё прозрачное, там нет ничего секретного. У нас есть и военное сотрудничество, мы же учения проводим", - сказал президент.

В то же время Запад, по словам Путина, пытается создавать новые глобальные союзы, в том числе коалицию, подобную оси в составе нацистской Германии, фашистской Италии и милитаристской Японии 30-х годов прошлого века.

"Что делают Соединенные Штаты? Они создают всё новые и новые союзы, и это дает основание западным аналитикам, западным политологам говорить о том, что Запад строит новые оси", - указал Путин.

В этом же интервью президент сообщил, что Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине снарядом с обеднённым ураном. Путин подчеркнул, что Россия не передаёт Белоруссии своё тактическое ядерное оружие, но размещает его там и обучает военных, как это делают США в Европе.

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