Москва присоединилась к акции "Помочь планете"

Она прошла вечером 25 марта

Напомнить об ответственном отношении к природе и ресурсам Земли - такую цель преследовали организаторы всероссийской экологической акции "Помочь планете". Она прошла минувшим вечером, сообщает "ТВ Центр".

Всем, кто неравнодушен к состоянию окружающей среды предлагалось погасить свет ровно на час. Инициативу поддержали на государственном уровне. Так, в Москве в 20:30 выключили подсветку на многих знаковых объектах столицы.

В частности, погасли огни на здании правительства, Госдумы, Совета Федерации. Как отмечают активные участники проекта: планета - наш общий дом и сохранить её можно только совместными усилиями, например, сокращением избыточного потребления электричества.

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