Российские войска взяли под контроль промзону в Артёмовске

Окружение города продолжается

Российские войска заняли несколько опорных пунктов украинских неонацистов на лиманском направлении. ВСУ несут потери и отступают из Макеевки.

Тяжёлые бои идут в Артёмовске. Под нашим контролем - промышленная зона. Штурмовые группы продвигаются к стадиону “Авангард” и уничтожают противника на территории бывшего городского рынка, сообщает "ТВ Центр".

Ещё одна контратака пресечена в Марьинке. ВСУ пытались перебросить к городу колонну бронетехники и крупный отряд спецназа, но их обнаружили ещё на марше.

Батареи открыли интенсивный огонь, боевики потеряли больше половины своей группы и отступили. Сегодня российские военные контролируют примерно 80% территории Марьинки.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"