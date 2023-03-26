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Российские войска взяли под контроль промзону в Артёмовске

12:21
  • воскресенье
  • 26 марта 2023

Окружение города продолжается

Российские войска заняли несколько опорных пунктов украинских неонацистов на лиманском направлении. ВСУ несут потери и отступают из Макеевки.
Российские военные вытесняют ВСУ из центра Артёмовска

Тяжёлые бои идут в Артёмовске. Под нашим контролем - промышленная зона. Штурмовые группы продвигаются к стадиону “Авангард” и уничтожают противника на территории бывшего городского рынка, сообщает "ТВ Центр".

Ещё одна контратака пресечена в Марьинке. ВСУ пытались перебросить к городу колонну бронетехники и крупный отряд спецназа, но их обнаружили ещё на марше.

Батареи открыли интенсивный огонь, боевики потеряли больше половины своей группы и отступили. Сегодня российские военные контролируют примерно 80% территории Марьинки.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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