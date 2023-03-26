Российские войска взяли под контроль промзону в Артёмовске

Окружение города продолжается
Российские войска заняли несколько опорных пунктов украинских неонацистов на лиманском направлении. ВСУ несут потери и отступают из Макеевки.
Тяжёлые бои идут в Артёмовске. Под нашим контролем - промышленная зона. Штурмовые группы продвигаются к стадиону “Авангард” и уничтожают противника на территории бывшего городского рынка, сообщает "ТВ Центр".
Ещё одна контратака пресечена в Марьинке. ВСУ пытались перебросить к городу колонну бронетехники и крупный отряд спецназа, но их обнаружили ещё на марше.
Батареи открыли интенсивный огонь, боевики потеряли больше половины своей группы и отступили. Сегодня российские военные контролируют примерно 80% территории Марьинки.
Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"