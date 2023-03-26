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Собянин рассказал, как программа реновации помогает преображать инфраструктуру целых районов

13:05
  • воскресенье
  • 26 марта 2023

У города большие планы

Программа реновации в Москве не ограничивается только жилой застройкой. Параллельно идёт обустройство парков, скверов и дворов. Об этом у себя на странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр рассказал и о планах на будущее. Планируется построить восемь очистных сооружений, обновить и проложить более пяти тысяч километров инженерных сетей, обновить и проложить почти 1,8 тысячи километров теплосетей, сетей водоснабжения и водоотведения, дождевой канализации.

Собянин указал, что с момента старта программы реновации в столице введено в эксплуатацию свыше 58 тысяч квартир. Каждый год новое жильё получают всё больше москвичей. По итогам 2022 года переселение начали более 37 тысяч человек.

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