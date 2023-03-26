Путин развеял миф о зависимости России от Китая

Об этом говорят завистники наших отношений

О зависимости Москвы от Пекина говорят завистники российско-китайских отношений. Об этом в интервью ВГТРК заявил президент Владимир Путин. Трансляция велась на телеканале "Россия 24".

Глава государства прокомментировал слова о том, что многие скептики по итогам визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву заговорили о том, что Россия впадает в зависимость от КНР. "Это не скептики, а завистники", - сказал Путин.

Президент пояснил, что зависимость европейской экономики от Китая усиливается ещё сильнее, чем российской. "Товарооборот растёт у Китая с Европой объединенной очень высокими темпами. Так что всё наоборот, пусть они лучше о себе подумают", - отметил Путин.

Мы понимаем, в каком мире мы живём. Мы очень дорожим нашими взаимоотношениями и уровнем, которые достигли за последние годы.

В этом же интервью Путин заявил, что Россия не создаёт военного союза с Китаем и не угрожает никаким странам. Глава государства отметил, что Москва и Пекин сотрудничают в сфере военно-технического взаимодействия и проводят совместные военные учения. Но это не направлено против других стран мира.

20-22 марта в Москве с государственным визитом находился председатель КНР Си Цзиньпин. Он провёл многочасовые переговоры с Владимиром Путиным, по итогам которых руководители стран подписали два заявления.

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