У москвича изъяли львёнка без документов

Заведено уголовное дело

На этой неделе следователи завели дело о жестоком обращении с животными на москвича, у которого жил львёнок. Он привлёк внимание правоохранителей случайно.

Дикие звери в городе - это всегда риск. Будь то пока ещё милый юный хищник, птицы, с которыми иногда предлагают делать снимки уличные фотографы, или питомцы частных зоопарков, оставшиеся без попечения.

Всех их спасают, изымают, лечат... Какая судьба ждёт львёнка по кличке Зевс, выяснила Татьяна Сидорова (смотрите видео).

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