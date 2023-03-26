Актёр Николай Дупак умер в возрасте 101 года

Он сыграл десятки ролей в театре и кино

Скончался советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссер, заслуженный артист РСФСР Николай Дупак, сообщает ТАСС. Ему был 101 год.

Николай Дупак родился в 1921 году, он принимал участие в Великой Отечественной войне. Потом служил в Театре на Таганке, Театре имени Станиславского, был директором Театра на Малой Бронной.

Широкому зрителю Дупак известен по ролям в фильмах "Тайник у Красных камней", "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго", "Бумбараш", "Два капитана", "Ермак" и других.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"