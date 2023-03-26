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Собянин поздравил школьников с первыми победами на Всероссийской олимпиаде

14:41
  • воскресенье
  • 26 марта 2023

Москвичи завоевали 157 дипломов

Сергей Собянин поздравил московских школьников с первыми победами на Всероссийской олимпиаде в этом сезоне. Мэр напомнил, что недавно прошли три финала - по французскому языку, химии и мировой художественной культуре.
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Победу на олимпиаде по французскому языку одержала одиннадцатиклассница София Гольтяева из лицея НИУ ВШЭ. Победителем стала и ученица школы-интерната №1 для обучения и реабилитации слепых Элизабет Пфанненшмидт.

Лучшим среди учеников девятых классов по химии стал Матвей Васияров из школы Центра педагогического мастерства. Одиннадцатиклассник Глеб Семёнов из школы №548 набрал наибольшее количество баллов на олимпиаде по МХК.

Московские школьники завоевали 157 дипломов. Впереди до 30 апреля ещё финалы по 21 предмету, среди которых русский язык, математика, экономика, физика, литература.

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