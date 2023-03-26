Путин заявил о пересечении Западом красных линий на Украине

Конфликт начался с переворота в 2014 году, напомнил президент

Запад переходит красные линии, поставляя оружие киевскому режиму. Об этом в интервью ВГТРК заявил Владимир Путин.

"Да, они так и делают, они с самого начала это сделали в 2014 году. Когда способствовали свершению государственного переворота", - сказал президент, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, что поставки киевскому режиму оружия, в том числе боеприпасов с обеднённым ураном - это пересечение красной и даже бордовой линии.

Путин напомнил, что конфликт на Украине начался с конституционного переворота в 2014 году, который поддержали западные страны. Они, по словам президента, стали зачинщиками и подстрекателями.

"Мы вынуждены были защитить население Крыма, так или иначе в конечном итоге поддержали Донбасс. Они делают вид, что они тут не при чём. Это они зачинщики этого конфликта и подстрекатели. А сегодня вот ещё миллионы боеприпасов передают, технику и так далее", - сказал глава государства.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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