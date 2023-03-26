Путин раскрыл детали своей поездки в Мариуполь

Президент посетил город в минувшие выходные

Поездка в Мариуполь давно назрела. Об этом в интервью ВГТРК заявил президент Владимир Путин. Фрагмент опубликовал у себя в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Президент раскрыл некоторые неизвестные детали своего визита в Мариуполь. Глава государства объяснил, что он хотел на примере этого города посмотреть, как идут восстановительные работы на новых территориях.

Путин также рассказал, что его разговор с местными жителями был неожиданным. По его словам, он думал, что около дома стоят рабочие. Президента пригласили в одну из квартир. "В дом пригласили, посмотрел, как живут. Хорошая квартира, современная. И было важно, конечно, почувствовать настроения людей. Может быть, это вообще самое главное", - сказал глава государства.

Президент также рассказал о своих впечатлениях за рулём, он сам вёл машину по улицам Мариуполя. Путин признался, что он и его спутник – вице-премьер Марат Хуснуллин – ездили, не пристегнувшись ремнями безопасности.

Путин посетил Мариуполь в минувшие выходные, он прилетел туда на вертолёте. Затем за рулём автомобиля президент объехал несколько районов города, совершая остановки в знаковых местах.

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