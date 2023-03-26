Собянин: В ТиНАО до конца года планируется ввести 12 детсадов и 14 школ

Идёт активное строительство соцобъектов

В Новой Москве продолжается строительство школ и детских садов. Одна из самых больших школ скоро откроется на территории ЖК "Переделкино Ближнее", сообщил Сергей Собянин.

На своей странице "ВКонтакте" мэр уточнил, что всего на территории этого жилого комплекса будет несколько детских садов и три крупные школы, одна из них на 1650 мест уже работает.

Готова школа на 2100 мест и в поселении Внуковское рядом с деревней Рассказовка. В новом здании есть всё необходимое, чтобы ученики могли ставить эксперименты и опыты по физике, изучать программирование и многое другое.

Ещё одна школа на 1150 мест откроется в ЖК "Саларьево парк". В ней будут инженерный и медицинский комплексы, IT-полигон и робокласс.

Всего до конца этого года в Новой Москве будут построены 12 детских садов на 2800 мест и 14 школ на 8370 мест, сообщил Собянин.

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