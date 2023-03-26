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Собянин: В ТиНАО до конца года планируется ввести 12 детсадов и 14 школ

16:03
  • воскресенье
  • 26 марта 2023

Идёт активное строительство соцобъектов

В Новой Москве продолжается строительство школ и детских садов. Одна из самых больших школ скоро откроется на территории ЖК "Переделкино Ближнее", сообщил Сергей Собянин.
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На своей странице "ВКонтакте" мэр уточнил, что всего на территории этого жилого комплекса будет несколько детских садов и три крупные школы, одна из них на 1650 мест уже работает.

Готова школа на 2100 мест и в поселении Внуковское рядом с деревней Рассказовка. В новом здании есть всё необходимое, чтобы ученики могли ставить эксперименты и опыты по физике, изучать программирование и многое другое.

Ещё одна школа на 1150 мест откроется в ЖК "Саларьево парк". В ней будут инженерный и медицинский комплексы, IT-полигон и робокласс.

Всего до конца этого года в Новой Москве будут построены 12 детских садов на 2800 мест и 14 школ на 8370 мест, сообщил Собянин.

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