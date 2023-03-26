В Киреевске под Тулой произошёл мощный взрыв

Есть пострадавшие

Мощный взрыв прозвучал в Киреевске под Тулой. Экстренные службы сообщают о двух пострадавших местных жителях. Они получили осколочные ранения, передаёт ТАСС.

На месте взрыва образовалась большая воронка. В Сети опубликованы кадры разрушений: выбиты стёкла в многоэтажном доме, повреждены несколько частных деревянных и каменных домов.

Комитет по региональной безопасности Тульской области сообщает, что во время взрыва частично пострадали три жилых дома. На месте работают все оперативные службы, организовано оцепление.

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