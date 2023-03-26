Как депрессивная Капотня стала передовым районом Москвы

За последние годы район изменился

Сломал стереотипы: из депрессивного превратился в передовой. Из экологически неблагополучного стал одним из самых чистых. Всё это - о московском районе Капотня.

В последние годы он очень изменился. Лет десять назад местные жители даже как-то стеснялись признаться, что живут именно здесь. Теперь - всё по-другому. Комфорт - на уровне, и есть вещи, которым могут позавидовать обитатели центра столицы.

В этом убедилась Наталья Тарасова (смотрите видео).

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